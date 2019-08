Ivan Fiolic staat dicht bij een uitleenbeurt van één seizoen zonder aankoopoptie aan het Cypriotische AEK Larnaca. De Kroatische middenvelder, die op overschot is bij KRC Genk, is momenteel op Cyprus voor zijn medische testen. Als hij die met succes doorstaat, wordt de transfer vandaag afgerond. Fiolic is mogelijk al speelgerechtigd voor de Europese wedstrijd van Larnaca tegen AA Gent.