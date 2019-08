Matt Lojeski (34) speelt de komende campagne voor het Turkse Tofas Bursa. De Amerikaanse Belg, ex-Okapi Aalstar en Oostende, kwam de voorbije zes jaar voor de Griekse topclubs Olympiakos Piraeus en Panathinaikos Athene uit.

Hij won met Oostende onder meer twee Belgische titels en werd ook vier keer Grieks kampioen. Lojeski werd in 2013 MVP (Most Valuable Player) van de Belgische eerste klasse. Hij kwam ook uit voor de Belgian Lions en nam deel aan het EK in 2015 in Letland.