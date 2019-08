Heidestrand moet zwembaden en vijvercomplex sluiten

Zonhoven -

Recreatiedomein Heidestrand in Zonhoven moet zijn zwembaden en vijvercomplex sluiten. Dat heeft de correctionele rechtbank in Hasselt zonet beslist. Het Heidestrand is al jaren niet in orde met de milieuwetgeving. De sluiting gaat niet onmiddellijk in, omdat het vonnis nog niet definitief is. De uitbater heeft nog 30 dagen de tijd om in beroep te gaan.