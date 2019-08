Simon Mignolet traint voor eerst mee bij Club Brugge, kan hij morgen al spelen tegen Kiev?

Club Brugge-aanwinst Simon Mignolet trainde maandagochtend voor het eerst mee met zijn nieuwe ploeg. De Bruggelingen, die de transfer intussen ook officieel bekendmaakten, proberen hun nieuwe aanwinst nog speelgerechtigd te krijgen voor het belangrijke duel tegen Dynamo Kiev morgenavond.

LEES OOK. Onze analist over de transfer van Simon Mignolet: “Hoog tijd dat hij opnieuw tussen de palen staat”

Korte nacht voor Simon Mignolet, die omstreeks 1 uur nog een rondleiding kreeg in het oefencomplex. Daarvoor werd hij ontvangen in het Kasteel van Bever van voorzitter Bart Verhaeghe. Omstreeks 7 uur moest de doelman al uit de veren voor medische tests in het ziekenhuis van Knokke. Mignolet bracht de nacht door in het chique La Réserve.

Voor de ochtendtraining om 10.30 uur maakte de Rode Duivel kennis met zijn nieuwe ploegmaats - waaronder een stevige handshake met Horvath, tot op heden eerste doelman. Club stelt alles in het werk om hem speelgerechtigd te krijgen voor het Champions League-voorrondeduel met Dynamo Kiev morgenavond. De kans dat dat lukt, is groot.