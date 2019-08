Nieuwe Pirelli-kalender strikt onder meer Emma Watson en Kristen Stewart

Emma Watson in volle actie. Foto: Pirelli Calendar by Alessandro Scotti

Pirelli heeft een eerste blik achter de schermen prijsgegeven van hoe de bekende kalender voor 2020 er uit zal zien. Onder meer de actrices Emma Watson, Kristen Stewart en Claire Foy geven gestalte aan Shakespeare’s personage Juliet.

De Pirelli Calender, of kortweg The Cal genoemd, stond van 1964 tot enkele jaren geleden steevast synoniem voor elegante naaktfotografie, maar de bandenproducent gooit het de laatste tijd over een andere boeg met vaak minder bloot. Dit jaar werd gewerkt rond het rond het thema Romeo en Juliet, maar dan zonder dat er van Romeo enige sprake is.

De kalendermaanden van 2020 worden gesierd door actrices Emma Watson, Kristen Stewart, Claire Foy, Yara Shahidi en Mia Goth, popartiesten Rosalia en Chris Lee en Stella Roversi. Die laatste is de dochter van de Italiaanse fotograaf Paolo Roversi die de beelden maakte. Als decor werden Parijs - en hoe kan het ook anders - Verona gebruikt, de plaats waar het verhaal zich afspeelt.

Er werden alvast enkele beelden vrijgegeven van hoe het er achter de schermen aan toeging.