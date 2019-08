Volksfeest op de festivalweide van Boer zoekt Bier

Diepenbeek - Na enkele maanden van brainstormen slaagden negen vrienden erin om in Diepenbeek het nieuw festival 'Boer zoekt Bier' uit de grond te stampen. En zeker niet zonder succes....

In een mum van tijd wisten deze jongeren een 1000 kaarten aan de man te brengen, uiteindelijk zouden er 1200 bezoekers op de festivalweide in de Nierstraat mee komen genieten van een dag vol sfeer, gezelligheid, ambiance, van het boers thema en de frisse pintjes. Zaterdag ging het festival van start met een toernooi Boerpongen (Bierpong) met 32 teams bestaande uit sportieve boeren en boerinnen van bij ons. Bierpong is een drinkspel waarbij de spelers een pigpongballetje over tafel moeten gooien om te proberen dit balletje in de bekeropstelling van de andere spelers terecht te laten komen. Deze bekers zijn half gevuld met bier en worden geledigd wanneer het balletje in een beker terecht komt. Verder kon je een poging wagen om de mechanische stier te temmen of een fietstochtje maken op de bierfiets. Later op de dag werd het tijd voor de ambiance met een lin-up om U tegen te zeggen met dj´s als A&S DJ Set, DJ Nameless, The Aftertouch, Jaak, Russel Hobbz en V- Max en als kers op de taart Radio Topkaas, Joe Hardy, Brialmont en Kannix. Ongetwijfeld bracht het boerenthema zeker het hoogtepunt van jouw zomer.