Boerenavond lokt 600 mensen naar barbecue

Sint-Joris

Alken - Geurende zonnebloemen in oude plukmanden als bloemstuk, een gigantische tent, een grote dansvloer, lekker eten en véél Cristal Alken. Het mag gezegd: vzw Vrienden van het Belgisch trekpaard weet wat de ingrediënten zijn om hun vrijwilligers, sponsors en sympathisanten een topfeest te geven op de vooravond van de Oogstfeesten.

Wat startte als dankfeestje voor de sponsors en vrijwilligers 17 jaar geleden is uitgegroeid tot een succesvolle boerenavond met barbecue voor 600 feestvierders. Naast de 120 vrijwilligers kwamen ook honderden andere mensen uit de randgemeenten barbecueën en mee feesten in de grote feesttent van de Alkense Oogstfeesten op vrijdag 2 augustus 2019.

De evenementenweide was zo goed als klaar en traditiegetrouw start op vrijdag de eerste van twee dagen Oogstfeesten aan het Eikenbos in Alken. Voorzitter Pieter Berden nam het woord, bedankte zijn helpers en sponsors hartelijk en kondigde het goede doel van dit jaar aan.

Het goede doel dat de organisatoren van de Alkense Oogstfeesten dit jaar uitkozen is de blindengeleidenhondenschool uit Genk. Deze school leidt al sinds 1983 geleidenhonden op. Al 36 jaar geven hun honden, blinden en slechtzienden, de mogelijkheid om zich veilig, snel en zelfstandig te verplaatsen. Ze zijn een non-profitorganisatie met als doel: met zorg geselecteerde pups positief opvoeden en opleiden tot kwaliteitsvolle geleidehonden en deze kosteloos ter beschikking stellen aan mensen met een visuele handicap.

Op zondag vond je hen ook op de grootse Alkense Oogstfeesten met een informatiestand.