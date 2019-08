Na de hetze: Victoria’s Secret kiest nu wel voor transgender model

Valentina Sampaio wordt het eerste transgender model dat voor Victoria’s Secret in lingerie zal poseren. Dat maakte ze zelf bekend via Instagram. Opvallend, want marketingbaas Ed Razek liet in 2018 nog optekenen dat er nooit een transgender model te zien zou zijn bij het label.

Valentina Sampaio kondigde via Instagram aan dat ze model zal staan voor de nieuwe Pink-collectie van Victoria’s Secret. De 22-jarige Braziliaanse is een openlijk transgender model en zal daarmee de eerste zijn die het Amerikaanse lingeriemerk aan boord neemt. Haar foto kon op heel wat likes en positieve commentaar rekenen, onder meer van transgender actrice Laverne Cox.

Een opvallend bericht, vooral omdat volgens marketingbaas Ed Razek “transgenders en plus-sizemodellen niets te zoeken hebben bij Victoria’s Secret.” Dat zei hij in 2018 in een interview met Vogue. Dat kwam hem wel duur te staan, want er kwam wereldwijd kritiek op zijn uitspraken. Hij zag zich uiteindelijk genoodzaakt zich te excuseren.

Afgevoerd

Dat de roep naar meer diversiteit steeds luider klinkt, mocht Victoria’s Secret vervolgens aan den lijve ondervinden. Het zag zijn verkoopcijfers na die hetze flink dalen, moest winkels sluiten en de bekende jaarlijkse modeshow werd voorlopig afgevoerd. Proberen ze nu op deze manier toch het tij te doen keren?