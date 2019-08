Heidi Klum geeft trouwfeest zes maanden na huwelijk

Afgelopen weekend hebben het Duitse topmodel Heidi Klum en Tom Kaulitz, ooit een idool bij gillende tienermeisjes als lid van Tokyo Hotel, hun huwelijk gevierd.

Een officiële ceremonie vond al in februari plaats. Maar omdat het koppel toen alle pottenkijkers weerde en ook nooit een persbericht verspreidde, was niet zeker of de twee destijds al getrouwd waren. Met een viering op een luxejacht in Capri werden nu alle twijfels weggenomen. Het model had een extravagante jurk aan en droeg een sluier. Tom koos voor een wit pak met een blauw hemd.

Voor Klum is het al haar derde huwelijk. Van 1997 tot 2000 was ze samen met stylist Ric Pipino, en daarna nog zeven jaar met zanger Seal.