Zita Wauters stelt eigen kledingcollectie voor

Bijna vijftien jaar is Zita Wauters, maar nu al heeft ze haar eerste kledinglijn voorgesteld, een samenwerking met modelabel CKS. Die interesse voor mode zat er altijd in, volgens mama Valerie De Booser (39), die intussen wel haar eigen kledingwinkel sluit. “Tijd voor taxi Vally en de focus op het gezin. Ik ben er klaar voor!”

Stoer, voor een jeugdige generatie die al snel weet wat ze wil. Zo valt de nieuwe collectie Generation Z van Zita Wauters voor CKS het best te omschrijven. Zita stelde ze zaterdag voor in De Studio in Antwerpen. Een beetje nerveus voor de reacties, maar enthousiast zoals altijd. “CKS stelde me de vraag om een collectie te maken. Ik vond het superleuk om zo’n nieuwe uitdaging aan te gaan, dus ik moest er niet lang over twijfelen”, zegt ze. “De kleren heb ik zelf ontworpen, zij hebben ze uitgetekend. Bij elke bespreking was ik erbij en moest mijn goedkeuring gegeven worden. Maar ik moest nooit nee zeggen, we zaten op dezelfde golflengte.”

Interesse voor mode zat er bij Zita altijd al wat in. Met dank aan mama Valerie en haar kledingwinkel. “Ze heeft het met de paplepel wel wat meegekregen”, zegt Valerie. “Ze ging mee aankopen doen en stond soms mee in de winkel. Maar dan nog zijn er kinderen die er geen interesse in hebben. Zij wel.”

Zita zelf omschrijft haar collectie als streetstyle. “Iedereen vindt er iets in, maar het is wat stoerder. Dat is ook mijn stijl. De kleren die erin zitten, zijn kleren die ik alleen maar zelf zou dragen.”

“Het weerspiegelt zeker haar karakter”, beaamt Valerie. “Zita heeft een bepaalde stijl en laat zich niet zomaar beïnvloeden door trends. Ook al loopt iedereen ermee rond, ze gaat er niet in mee als ze het niet graag ziet. Ze heeft al door dat je gewoon je eigen stijl moet hebben en dat het voor de rest niet uitmaakt. Ze heeft ook niet zomaar haar gezicht aan de lijn gelinkt. Ze heeft er echt tijd in gestoken, de stoffen en de kleuren gekozen. Het is écht een Zita-collectie.”

Taxi Vally

Het was reppen geblazen voor Valerie om op tijd in De Studio te raken zaterdag, want intussen is ze ook bezig aan het laatste hoofdstuk van haar winkel Histoires de Femmes, die ze sluit. “Gisteren (vrijdag, nvdr.) was de laatste dag voor het publiek. Vandaag (zaterdag, nvdr.) moest ik alles inpakken en leegmaken. Het was spannend, maar dit wou ik niet missen, dus ben ik vroeg opgestaan om eraan te beginnen. Ik ben klaar voor het vervolg. De focus gaat nu op het gezin, Taxi Vally. (lacht) Zita moet ook in verschillende steden zijn voor CKS, dus ik moet haar brengen. Dat ik het van dichtbij kan meemaken, is wel leuk. Dat heb ik in het verleden af en toe gemist. Dus ja, ik zie het helemaal zitten!”

De CKS-collectie van Zita Wauters ligt vanaf vandaag in de winkels.