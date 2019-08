Een dure inschattingsfout: truckchauffeur doet eigen lading stro helemaal in vlammen opgaan

Een inschattingsfout met grote gevolgen. Dat is wat een truckchauffeur uit Ierland vorige week overkwam. De bestuurder besefte niet dat hij zijn lading stro veel te hoog had gestapeld, waardoor de uitlaatpijp van de vrachtwagen tegen de lading kwam te zitten. In combinatie met het warme weer was een drama onvermijdelijk: het stro vatte tijdens de rit al snel vuur op een snelweg. “Op de M1 heeft dat in noordelijke richting voor veel verkeershinder gezorgd”, aldus een van de gedupeerden.