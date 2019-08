Max Verstappen tijdens GP van Hongarije verkozen tot 'Driver of The Day'

Voor het tweede raceweekend op rij is Max Verstappen door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

De GP van Hongarije stond vooral in het teken van de intense strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Verstappen en Hamilton leverden een schitterende strijd, zowel op de baan alsook strategisch.

Lange tijd leek het alsof Verstappen in zijn Red Bull F1-bolide op weg was naar de overwinning maar de Nederlander moest uiteindelijk tevreden zijn met de tweede plaats, achter Hamilton.

Verstappen kreeg van de F1-fans echter wel de meeste stemmen voor de verkiezing van 'Driver of The Day'. Daarmee werd hij al voor de vijfde keer dit seizoen tot 'Driver of The Day' verkozen. Geen enkele andere rijder deed dit seizoen al beter.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Lando Norris

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Charles Leclerc

GP van Duitsland: Max Verstappen

GP van Hongarije: Max Verstappen

