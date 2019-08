Max Verstappen pakte in Boedapest de eerste poleposition uit zijn carrière en op de smalle Hungaroring leek de buit daarmee al binnen. Maar dat was buiten Lewis Hamilton gerekend. Met een verrassende pitstop en 20 bliksemsnelle rondjes ging hij alsnog voorbij. “Lewis was gewoon sneller”, zei Verstappen na een beklijvende race.