Bijna vijftien jaar is Zita Wauters, maar nu al heeft ze haar eerste kledinglijn voorgesteld, een samenwerking met modelabel CKS. Die interesse in mode zat er altijd in, volgens mama Valerie De Booser (39), die intussen wel haar eigen kledingwinkel sluit. “Tijd voor taxi Vally en de focus op het gezin. Ik ben er klaar voor!”