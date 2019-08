STVV gebruikt de miljoenen van de transfers van onder meer Tomiyasu voor de bouw van een nieuw trainingscentrum in Brustem. De site in de Sint-Jansstraat is naar verluidt te klein. Ook na de pandoering in Brugge kwam er dit weekend nog geen versterking. Integendeel, naast Yohan Boli staat ook Wataru Endo op de rand van een vertrek. De Japanner is op weg naar Stuttgart.