Hij had weinig geslapen en de benen voelden vermoeid, maar Remco Evenepoel (19) was een dag na zijn historische zege in San Sebastian aanwezig op het dernycriterium in Putte. Nog steeds niet beseffend wat hij teweeg had gebracht. “Ik lag vanochtend een uur in bed voor mij uit te staren: Wat heb ik in godsnaam gepresteerd?”