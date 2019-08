1-4 in Eupen, 4-1 tegen Waasland-Beveren. Antwerp is meteen op dreef. Met heel veel dank aan Dieumerci Mbokani, die nu al vier keer scoorde en ook Viktoria Pilsen angst inboezemt. In Anderlecht lieten ze een traantje. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!