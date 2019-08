Eerste slachtoffers van schietpartij El Paso raken bekend: “Mijn zus heeft haar zoontje proberen te beschermen”

Twintig doden en 26 gewonden. Dat is de vreselijke tol van de schietpartij in een winkelcentrum van Walmart in El Paso. De eerste slachtoffers zijn stilaan geïdentificeerd. Onder hen ook de jonge moeder Jordan Jamrowski. De zus van het slachtoffer kwam met dat nieuws naar buiten: “Mijn neefje leeft nog omdat zij haar leven gegeven heeft.”