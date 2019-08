Van Hasselt naar Middelkerke. Voor het goede doel. Met een gocart. Dat is de uitdaging die Nostalgie-dj Bjorn Verhoeven aangaat. Voor zijn tocht van 240 km zoekt hij onderweg wel nog slaapplaatsen. Zo beleefde hij zijn tweede dag.

Als je spierpijn hebt, neem een Dafalgan was de raad van mijn apotheker toen ik vroeg of hij paardenmiddelen had voor mijn tocht met de go-car naar Middelkerke. Het pilletje doet wonderen maar vooral ...