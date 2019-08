Een spoedarts- en verpleger verleenden zondagnamiddag met de kajak hulp aan een vrouw. Zij had haar arm gebroken op een grindbank, midden op de Maas in Uikhoven, en moest ter plaatse verzorgd worden.

De vrouw was met de familie aan het kajakken toen hun bootje in Uikhoven water maakte. Op een eilandje in het midden van de Maas besloten ze even te stoppen. Ze stapte samen met een familielid uit de ...