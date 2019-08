Elia Viviani sprint naar zege in Britse eendagskoers, Jasper Stuyven is eerste Belg op vierde plek

Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) heeft zondag de Britse eendagskoers RideLondon Classic (WorldTour) op zijn naam geschreven. Na 169 kilometer was de 30-jarige Italiaan de snelste in de verwachte massasprint op The Mall. Hij haalde het voor de Ier Sam Bennett en zijn Deense ploegmaat Michael Morkov. Jasper Stuyven was de eerste Belg op de vierde plaats. Met Oliver Naesen (8e) en Jasper De Buyst (9e) eindigden er nog twee Belgen in de top tien.

Het behoorlijk vlakke parcours van 169 kilometer zorgde voor een stormloop van de sprintkanonnen naar de Britse hoofdstad. Caleb Ewan leek na drie sprintoverwinningen in de Tour over de beste papieren te beschikken, maar de Australiër van Lotto Soudal kwam in de problemen tijdens de vijfvoudige beklimming van Box Hill, waarvan de laatste top op 52 kilometer van de finish lag.

Stan Dewulf in de aanval

Stan Dewulf, een ploegmaat van Ewan, gaf de dag kleur met een vlucht van ruim 135 kilometer. Aanvankelijk met de Brit Alex Dowsett en de Nederlander Pascal Eenkhoorn, aan het eind van zijn vlucht alleen. De ploegmaats van Sam Bennett (Bora-hansgrohe) en Viviani gaven de Belgische neoprof echter geen schijn van kans, en aanvalspogingen van onder meer Michael Matthews en Mike Teunissen in de heuvelzone knabbelden nog wat van de voorsprong weg.

Veertien kilometer voor de finish zat de vlucht van Dewulf erop en kon de ultieme voorbereiding op de sprint beginnen. Daarin haalde geen enkele ploeg de bovenhand. Een chaotische aanloop dus, en die zorgde twee kilometer voor de finish voor een ruime valpartij voorin het peloton. Het gros van de favorieten wist die echter te ontwijken, en in de laatste rechte lijn (op de indrukwekkende The Mall met in de achtergrond Buckingham Palace) was het Teunissen die van ver aanging.

1-3 voor Deceuninck-QuickStep

Maar Deens kampioen Michael Morkov volgde aan het wiel met zijn kopman Viviani bij zich, en die twee plaatsten nadien een sprint uit het boekje. Enkel Bennett kon zich nog tussen de twee renners van Deceuninck-Quick Step wurmen, maar hij kon Viviani niet meer van zijn achtste zege van 2019 houden. Drie Belgen eindigden in de top tien: Jasper Stuyven (vierde), Oliver Naesen (achtste) en Jasper De Buyst (negende). Viviani is op het palmares de opvolger van de Duitser Pascal Ackermann.

De Australiër Caleb Ewan (Lotto Soudal), die tot de topfavorieten behoorde, moest al vroeg in de koers de handdoek werpen.

Viviani is op de erelijst de opvolger van Pascal Ackermann, die zaterdag de eerste etappe won in de Ronde van Polen. Vorig jaar moest Viviani in Londen zijn meerdere erkennen in de Duitser.