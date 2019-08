Luka Mezgec spurt naar zege in tweede rit Ronde van Polen, Pascal Ackermann blijft nipt leider

Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) heeft zondag de tweede rit in de Ronde van Polen op zijn naam geschreven. De 31-jarige Sloveen bleef na 152,7 kilometer tussen Tarnowskie Gory en Katowice in de massaspurt de Colombiaan Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) voor. De Duitser Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) maakte het podium vol en blijft leider in het algemene klassement.

De rit draaide zoals verwacht uit op een massaspurt. Mezgec had in de slotmeters nog de meeste kracht in de benen om het verschil te maken. Ackermann moest het om de tweede plek afleggen tegen Gaviria, maar behoudt wel zijn leiderstrui, met twee seconden voorsprong op de Colombiaan. Enzo Wouters (Soudal-Lotto) was op de tiende plaats de eerste landgenoot.

Maandag wacht de renners een rit van 150,5 kilometer tussen Chorzow en Zabrze. De Ronde van Polen telt in totaal zeven etappes en eindigt vrijdag.