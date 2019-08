Hoe de ‘grootste wapenhandelaar ter wereld’ nu zelf slachtoffer wordt

Wapens zijn altijd van groot belang geweest voor Walmart. Niet alleen was de oprichter een enorme liefhebber, de keten wordt ook beschouwd als de grootste wapenhandelaar ter wereld. Dat er in enkele dagen tijd nabij twee Walmart-vestigingen dodelijke schietpartijen plaatsvonden, trekt de aandacht nog maar eens op de al jarenlang ingewikkelde relatie tussen Walmart en wapens.

Dat Walmart-stichter Sam Walton een grote wapenliefhebber was, is nog zacht uitgedrukt. De verwoede jager opende zijn eerste zaak nabij een jachtclub in Bentonville (Arkansas), zodat hij altijd in de ...