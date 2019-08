Vlamingen ontdekken trouwring van pasgetrouwde Sara in zee in Benidorm: “Delen graag”

De zoektocht naar Sara, een pasgetrouwde vrouw die haar trouwring verloor, houdt honderden Vlamingen bezig op Facebook. Tom Fierens ontdekte de ring tijdens het snorkelen met zijn gezin en hoopt die nu te kunnen herenigen met zijn rechtmatige eigenaar.

“Vandaag tijdens het snorkelen met de kindjes een trouwring gevonden in zee in Benidorm (kant van de kabelski)”, zo schrijft Fierens op Facebook. De inscriptie: Sara 22-06-19. “Aangezien dit tijdens een vakantie is gebeurd, misschien een huwelijksreis, zou het fantastisch zijn dat deze mogelijks wereldwijd opnieuw bij de juiste eigenaar komt. Delen graag...”

Die oproep van Fierens vond meteen gehoor: zijn bericht is ondertussen al meer dan 22.000 keer gedeeld. En er werden al heel wat onlangs getrouwde Sara’s vermeld in de reacties op zijn oproep, maar voorlopig lijkt de Sara die haar trouwring verloor voor de kust van Benidorm daar nog niet bij te horen.