WB ZWEMMEN. Marcourt en De Meulemeester 6e en 8e op 200m vrij, Dumont 8e op 100m vlinder

Alexandre Marcourt en Sebastien De Meulemeester zijn zondag respectievelijk zesde en achtste geworden op de 200 meter vrije slag tijdens de wereldbekermanche in de Japanse hoofdstad Tokio. Marcourt tikte aan in 1:48.51, De Meulemeester zwom 1:49.36 in een finale gewonnen door de Litouwer Danas Rapsys (1:45.74).