Alex Marquez domineert Moto2 in Tsjechië, Canet nieuwe WK-leider in Moto3

De Spanjaard Alex Marquez (Kalex) heeft zondag de Grote Prijs motorsport van Tsjechië in de Moto2-klasse op zijn naam geschreven, dat is de tiende WK-manche van het seizoen

De 23-jarige Marquez, broer van vijfvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez, domineert dit seizoen in de Moto2 en reed in Brno van start tot finish aan de leiding. De Italiaan Fabio Di Giannantonio werd op iets meer dan drie seconden van de winnaar tweede.

Voor Marquez was het al de vijfde zege van het seizoen en daarmee verstevigt hij zijn leidersplaats in het klassement. De Spanjaard telt nu 161 punten, 33 meer dan Thomas Lühti. De Zwitser moest zondag opgeven in Brno na een crash op zestien ronden van het einde.

Foto: EPA-EFE

- Uitslag -

1. Alex Marquez (Spa/Kalex) de 19 ronden in 38:49.768 (gem. 158,5 km/u)

2. Fabio Di Giannantonio (Ita/Speed Up) op 3.018

3. Enea Bastianini (Kalex) 4.158

4. Jorge Navarro (Spa/Speed Up) 4.290

5. Luca Marini (Ita/Kalex) 7.031

- Stand -

1. Alex Marquez (Spa/Kalex): 161 punten

2. Thomas Lüthi (Zwi/Kalex): 128

3. Augusto Fernandez (Spa/Kalex): 110

4. Jorge Navarro (Spa/Speed Up): 110

5. Marcel Schrotter (Dui/Kalex): 107

Canet neemt leidersplaats WK-stand in Moto3 weer over na zege in Tsjechië

De Spanjaard Aron Canet (KTM) heeft zondag in het Tsjechische Brno de Grote Prijs motorsport van Tsjechië in de Moto3-klasse op zijn naam geschreven, dat is de tiende WK-manche van het seizoen.

De Spanjaard was van op de zesde plaats vertrokken en haalde het aan de streep van de Italianen Lorenzo Dalla Porta en Tony Arbolino. Met zijn tweede GP-zege van het seizoen neemt Canet de leidersplaats in de WK-stand over van Dalla Porta. Het verschil tussen beiden bedraagt amper drie punten.

De eerstvolgende GP wordt komend weekend gereden in Oostenrijk.

- Uitslag -

1. Aron Canet (Spa/KTM) de 18 ronden in 39:11.879 (gem. 148,8 km/u)

2. Lorenzo Dalla Porta (Ita/Honda) op 0.159

3. Tony Arbolino (Ita/Honda) 0.217

4. Jaume Masia (Spa/KTM) 0.404

5. Niccolo Antonelli (Ita/Honda) 0.499

- WK-stand -

1. Aron Canet (Spa/KTM) 148 punten

2. Lorenzo Dalla Porta (Ita/Honda) 145

3. Niccolo Antonelli (Ita/Honda) 98

4. Tony Arbolino (Ita/Honda) 93

5. Jaume Masia (Spa/KTM) 78