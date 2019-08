Toeristen publiekelijk vernederd nadat ze hun hotelkamer plunderen

Een gezin dat op hun laatste vakantiedag op Bali naar huis wilde vertrekken, zal hun vakantie niet snel vergeten. Enkele werknemers van het hotel verdachtten hen van stelen en doorzochten hun koffers… op straat voor de ogen van tientallen voorbijgangers. De familie had een flinke buit gaande van kommetjes, handdoeken tot zelfs een haardroger en telefoon. Ondanks de smeekbeden en beloftes om alles te vergoeden, werd toch de politie erbij gehaald. “Ik weet dat jullie genoeg geld hebben, maar dit gaat over respect. Je komt naar Bali, steelt spullen, dat is respectloos.”