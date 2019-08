Brommer- en motorentreffen in Kanne

Zopas vertrokken in Kanne (Riemst) nagenoeg 300 brommertjes van 50cc en 200 zware motoren voor de negende editie van de jaarlijkse rondrit die georganiseerd wordt door de Bromfietsclub Kanne. Dat gebeurde met het nodige helle geschetter, zware gevroem, blauwe dampen en scherpe benzinegeuren.

Organisator Vincent Bovens was in zijn nopjes: “Dit overtreft onze stoutste verwachtingen. 500 deelnemers hebben we nog nooit gehad. De eersten kwamen hier zaterdagmorgen al aan vanuit Rotterdam. De verste ...