Dit weten we al over de schutter van El Paso

De verdachte van de schietpartij in een winkelcentrum in El Paso, waarbij zaterdag twintig mensen om het leven kwamen, is een 21-jarige jongeman. Net voor hij aan zijn dodelijke raid begon, postte hij een manifest online dat volstaat met racistische taal.

LEES OOK. Twintig doden na schietpartij in winkelcentrum: “Een van de dodelijkste dagen in de geschiedenis van Texas”

Hoewel er nog geen officiële bevestiging is van de autoriteiten, duiden de Amerikaanse media de 21-jarige Patrick Crusius uit Allen (Texas) aan als dader van de dodelijke schietpartij. Hij opende zaterdag het vuur op de parking van een Walmart-winkelcentrum, met een aanvalsgeweer AK-47, en liep dan de winkel binnen om rij per rij kogels af te vuren. Twintig minuten lang. Zeker twintig mensen kwamen daarbij om het leven. Crusius verzette zich niet tegen zijn arrestatie.

Racistisch manifest

Ongeveer een uur en half voor de schietpartij plaatste de jongeman op de website 8chan een vier pagina’s tellend manifest waarin hij het onder meer heeft over “de invasie van Latino-immigranten”. In het manifest - met ‘The inconvenient truth’ of ‘De ongemakkelijke waarheid’ als titel - verheerlijkt ook de dader van de schietpartij in een moskee in Christchurch (Nieuw-Zeeland), waarbij eerder dit jaar 51 doden vielen. Crusius schrijft dat hij “vreemdelingen wil terugsturen”, voorspelt een genocide en acht Latino’s verantwoordelijk “voor de verrotting van Amerika”.

Zowel het Facebook- als Twitteraccount van Crusius werden zaterdag afgesloten. In eerdere tweets loofde hij president Donald Trump en vooral diens inspanningen om een muur te bouwen op de Amerikaans-Mexicaanse grens. Hij vond ook een foto leuk waarop te zien is hoe de naam Trump “gespeld” wordt met vuurwapens.

Not going to name who El Paso officials are saying the shooter is by name, because screw giving that monster any publicity, but a tweet featuring this disturbing image is one of the few things he liked from what appears to be his Twitter profile. pic.twitter.com/BYFWoWFshO — Adam Best (@adamcbest) August 3, 2019

Op zijn - intussen eveneens verwijderde - LinkedIn-profiel schreef Crusius dat hij “niet echt gemotiveerd was om iets meer te doen dan nodig om rond te komen”. “Werken is in het algemeen klote, al denk ik dat een carrière in softwareontwikkeling me wel moet liggen. Ik spendeer acht uur per dag op de pc, dus ik vermoed dat dat telt als technologie-ervaring.”

Op tv-beelden was ook te zien hoe de politie de woning van Crusius in Allen, een voornamelijk blanke voorstad van Dallas meer dan duizend kilometer ten oosten van El Paso, omcirkelen. Crusius zou er wonen met zijn ouders, een tweelingzus en een oudere broer.

“Jongen met problemen”

Volgens lokale media ging Crusius kort naar de Liberty High School en studeerde hij af aan de Plano Senior High School. In 2017 begon hij met studies aan Collin College in McKinney. “Hij was een jongen met problemen”, zo vertelde een bron binnen de politie aan CBS News.

Leigh Ann Locascio, een voormalige buur, verklaarde dat Crusius “een extreme eenzaat” was die altijd alleen op de bus naar school zat. “Hij liet zich altijd negatief uit over andere kinderen die aan sport deden of zich aansloten bij de schoolband.”

LEES OOK. Donald Trump veroordeelt schietpartij: “Dit is niet alleen tragisch, dit is een daad van lafheid”

Haar zoon Tony Locascio wandelde vaak naar school met Crusius en zijn zus. “Patrick wandelde altijd voor of achter ons. Hij praatte nooit met ons.” Volgens Locascio hield Crusius van dieren en had hij thuis slangen als huisdieren. “Maar hij praatte nooit met iemand, niemand kende hem echt.”

Een voormalige klasgenoot, Jacob Wilson, verklaarde dat Crusius “zeer koppig” was en dat hij altijd probeerde om het gezag in de klas over te nemen. “Andere kinderen weigerden met hem samen te werken omdat hij een zeer kort lontje had”, luidt het. “Hij werd vaak gepest om de manier waarop hij sprak en omdat hij aftandse kleren droeg.”