Roger De Vlaeminck na stunt Remco Evenepoel: “Of ik een jonge renner ooit al zoiets heb zien doen? Ja... ikke”

Wat een knalprestatie van Remco Evenepoel gisteren in de Clàsica San Sebastiàn. Julian Alaphilippe, kopman bij Deceuninck-Quick Step en titelverdediger, bleek niet hersteld van een slopende Tour en stapte vroeg af. Zo werd Evenepoel de vooruitgeschoven man bij de ploeg van Patrick Lefevere. Het toptalent bedankt met een straffe solo en dito zege, en dat op zijn 19e. Ook Roger De Vlaeminck is onder de indruk. “Het is bewonderenswaardig.”

Het was de allereerste grote eendagskoers waarin Evenepoel meedeed, en met zijn zege is hij meteen ook de jongste winnaar ooit in een WorldTour-wedstrijd. De neoprof sprong op 20 kilometer van de meet mee met de Let Toms Skujinš (Trek-Segafredo), die hij op de slotklim achter liet om solo naar de meet te rijden en een jagend peloton af te houden. Straffe kost, zag ook Roger De Vlaeminck. “Ik heb het meegemaakt, ja”, reageerde hij bij Radio 1. “Hij was precies aan het lossen, maar kwam dan terug. Ik moest toch even kijken toen hij achter die kerel sprong, en hij ging er meteen over. Het werd twintig meter, 50 meter en ineens waren dat 20-25 seconden. Ik zag hem vorig jaar al op het WK bij de junioren. Ge ziet er niks aan, zijn mond beweegt niet. Ik zag direct dat hij ging winnen, ik twijfelde er niet aan.”

Mister Paris-Roubaix plaatste wel een kleine kanttekening bij de stunt van Evenepoel, die heel wat grote namen het nakijken gaf. “De meesten waren dode renners na de Tour, eigenlijk moeten die geen klassieker gaan rijden. Dat waren lijken. Maar het blijft ongelooflijk, hé. Hij is ook niet groot, 1m71 voor 61kg geloof ik, ik volg dat een beetje hoe hij eruit ziet. Het is gewoon indrukwekkend, er zijn eigenlijk geen woorden voor. Oh hij de Tour kan winnen? Het is afwachten hoe hij het op de grote cols doet en de progressie die hij daar boekt. We mogen nog niet te veel druk leggen. Maar het is lang geleden dat we nog zo iemand gehad hebben.”

Evenepoel liet Skujinš achter op de slotklim. Foto: Photo News

Heeft De Vlaeminck eigenlijk al iemand op zo’n jonge leeftijd zo’n knappe prestatie weten neerzette. “Ja… ikke”, klinkt het weinig bescheiden. “En Eddy Merckx natuurlijk. Er zijn er nog, maar jullie zijn te jong, jullie weten dat niet. Jean-Pierre Monseré? Daar doet hij inderdaad wat aan denken. Dat hij zo jong is, doet eigenlijk niet ter zake. Ik trapte even hard op mijn 19e als op 23e.”

De voorbije dagen was er veel te doen rond de verhuis van Evenepoel naar Monaco of Andorra. De Vlaeminck is geen fan. “Ik vind dat geen goede beslissing. Daar volg ik Boonen in, de eenzaamheid zal zijn tol eisen.”

Evenepoel kan het zelf niet geloven. Foto: Photo News