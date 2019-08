Sensatie in Nederland: Ajax en PSV laten op eerste speeldag meteen punten liggen

Sensatie op de eerste speeldag van de Eredivisie. Ajax en PSV, respectievelijk de landskampioen en nummer twee van vorig seizoen, lieten meteen punten liggen. Ajax speelde 2-2 gelijk op bezoek bij Vitesse, dat de partij met z’n tienen eindigde. Enkele uren later kwam PSV niet voorbij promovendus Twente: daar werd het 1-1.

Ajax speelde om 18u30 teen Vitesse en werd meteen wakkergeschud door een doelpunt van Matus Bero, die na 13 minuten al voor de 1-0 zorgde. Dankzij Donny van de Beek kwam Ajax op het halfuur langszij, maar vlak na de pauze kwam Vitesse een tweede keer op voorsprong via Riechedly Bazoer. Een kwartier voor het einde redde Dusan Tadic nog een puntje voor de landskampioen: 2-2 was de eindstand. Bazoer kreeg in het slot nog een tweede gele kaart en dus rood.

Vicekampioen PSV rook dus meteen een eerste kans om punten te winnen op de rivaal uit Amsterdam, maar dat kwam er nooit van. Twente, dat na één seizoen in tweede klasse terug is op het hoogste niveau, kwam na amper zeven minuten al op voorsprong via een fraaie goal van Keito Nakamura. Langszij komen, bleek voor PSV echter verre van makkelijk. Iets na het uur lukte het dan toch - met dank aan het hoofd van Denzel Dumfries - maar verder dan 1-1 kwam het team uit Eindhoven niet.