Standard wint eenvoudig van onmachtig Zulte Waregem en pakt zes op zes, Olivier Deschacht krijgt rode kaart

Het lijkt een heel lang seizoen te gaan worden voor Zulte Waregem. Standard moest niet eens doorduwen om makkelijk met 4-0 te winnen van de fusieclub. Essevee moet zich dringend herpakken. Dat wordt niet gemakkelijk met volgende week een verplaatsing naar kampioen Racing Genk.

“Om iets te rapen op Sclessin moet alles een beetje meezitten”, zo stelde Dury vooraf. Wel, het zat niet mee. Er waren nog geen twee minuten verstreken of het was al bingo voor Standard. De fauw beging een onnodige overtreding aan de rand van de zestien. Walsh verwerkte een harde vrijschop ongelukkig in eigen doel. Dat is eigenlijk met een achterstand aan een wedstrijd beginnen.

Na nog geen 120 seconden voetbal moest Essevee al op een mirakel hopen om nog punten mee te nemen richting West-Vlaanderen. De troepen van Dury kwamen nota bene zonder Ibrahima Seck aan de aftrap die een musculair probleem heeft aan de kuit. Naast Marcq – die is al langer uit de gratie gevallen – is er niemand anders meer om het defensieve middenveld te bevolken. Sandy Walsh – jawel de man van de owngoal – was het kind van de rekening om centraal voor de defensie te gaan postvatten. Marco Bürki was opnieuw inzetbaar na een teenblessure. De Zwitser verving de vorige week ondermaatse linksachter Nikolaos Kainourgios, maar mist duidelijk nog ritme.

Amper duelkracht bij Zulte Waregem

Standard moest niet eens het gaspedaal induwen om de bal op te eisen. Essevee schoot net als vorige week tegen KV Mechelen te kort in de duels. Een combinatie in elkaar flansen, was al helemaal een probleem. Slechts een keer konden de bezoekers echt dreigen. Zarandia dribbelde naar binnen en maakte dan de verkeerde keuze door te trappen.

Foto: BELGA

Essevee had moeite met de bedrijvige Selim Amallah. Telkens als Standard even versnelde, ging het alarm af bij Zulte Waregem. Bansen redde een lobje van Lestienne en Deschacht zag handspel in de zestien niet bestraft worden met een penalty. Net voor de pauze was het dan toch een tweede keer raak. Een simpele lange bal in de rug van Bürki was genoeg om Lestienne alleen voor Bansen te brengen. De flankspeler werkte koeltjes af.

Rood voor Deschacht

Dury greep in aan de rust. Walsh en een onzichtbare Bjordal bleven in de kleedkamer. Soisalo en Marcq waren hun vervangers. Maar het was meteen helemaal om zeep. Deschacht haalde Amallah neer als laatste man, een rode kaart was het gevolg. De kelk moest helemaal tot op de bodem leeg voor Essevee.

Foto: Photo News

Standard trok het zich allemaal niet aan en ging op zoek naar de 3-0. Het duurde even voor de Rouches die vonden. Toch pikte de onvermijdelijke Renaud Emond ook zijn goaltje mee. Vijf minuutjes later knikte de aanvoerder zijn tweede van de avond tegen de touwen: 4-0.

Het hoeft geen betoog dat Zulte Waregem na de 0 op 6 dringend voor de spiegel moet gaan staan, wil het niet opnieuw een moeilijk seizoen tegemoet gaan. Gelukkig is de transfermarkt nog niet gesloten. Bovendien oogt het programma niet bepaald rooskleurig met volgende week een uitwedstrijd bij kampioen Racing Genk.

Michel Preud’homme en Standard zijn dan waar prima gestart met een 6 op 6. Helemaal top is het samenspel nog niet, maar dat komt wel naarmate de competitie vordert. De supporters op Sclessin hebben zich toch kostelijk geamuseerd gisterenavond.