Tweede poging lukt wel: “raketman” Franky Zapata vliegt Kanaal over met flyboard

De Fransman Franky “raketman” Zapata heeft zondagochtend met zijn flyboard het Kanaal overgevlogen. Zijn eerste poging tien dagen geleden mislukte nog, maar deze keer was het wel prijs;

De 40-jarige Zapata probeerde op 25 juli al eens met zijn flyboard, een plank met straalmotoren onder, het Kanaal over te steken. Hij kwam in het water terecht en moest gered worden.

Zondagochtend vertrok hij opnieuw vanop Sangatte, in het noorden van Frankrijk. Met zijn flyboard vloog hij aan ongeveer 140 kilometer per uur 15 à 20 meter boven het zeeoppervlak. En deze keer slaagde hij wel in zijn opzet. Twintig minuten na zijn vertrek landde hij veilig in St Margaret’s Bay in Dover.

Zapata zorgde tien dagen geleden ook al voor sensatie toen hij op de Franse nationale feestdag over de Champs-Elysées vloog.

