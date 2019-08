Amper enkele uren na drama in El Paso opnieuw schietpartij in VS

Net als in El Paso (Texas) heeft er zaterdag ook in Dayton (Ohio) een dodelijke schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn vermoedelijk een tiental doden gevallen, zo blijkt uit tweets van ooggetuigen. The Dayton Daily News spreekt van “meerdere doden”.

De schietpartij vond plaats in East 5th street in het Oregon District. Volgens The Dayton Daily News zou de schutter intussen overmeesterd zijn.

Enkele uren ervoor had een andere schutter ook toegeslagen in een winkelcentrum in El Paso (Texas). Daarbij vielen minstens twintig doden en veertig gewonden.