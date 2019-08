Houthalen-Helchteren -

Ter hoogte van de verkeerslichten aan de Kerkstraat met de gewestweg Hasselt-Eindhoven is zaterdagavond een ongeval gebeurd met een fietser en een automobilist. Het slachtoffer zou een 16- of 17-jarige zijn die in de buurt woont. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Het doorgaand verkeer vanuit Houthalen richting Helchteren werd omgeleid via de Don Bosco straat.