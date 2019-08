“Er zijn geen redenen of excuses die rechtvaardigen om onschuldige mensen te vermoorden”, zo reageerde de Amerikaanse president Donald Trump op de schietpartij in El Paso (Texas), waarbij zeker twintig mensen om het leven kwamen. Bij de Democraten wijzen ze met een beschuldigende vinger naar Trump. “De VS wordt aangevallen door blanke terroristen en de president laat het gebeuren.”

“De schietpartij was niet alleen tragisch”, aldus Trump. “Het was een daad van lafheid. Net als iedereen in dit land veroordeel ik dit haatmisdrijf. Er zijn geen redenen of excuses die rechtvaardigen om onschuldige mensen te vermoorden. Melania en ik sturen onze gedachten en gebeden naar de geweldige mensen van Texas.”

“Door en door slecht”

Ook bij de Democraten wordt met veel ongeloof gereageerd op de zoveelste schietpartij in het land. Zij schreeuwen nogmaals om een strengere wapenwetgeving. “De Verenigde Staten worden aangevallen door blanke, nationalistische terroristen”, verklaarde presidentskandidaat Pete Buttigieg. “Blank nationalisme is door en door slecht. Het zet mensen aan tot moord en dat wordt allemaal toegelaten door de Amerikaanse regering, door president Trump. Dat moet stoppen. Het is onze verantwoordelijkheid om dit aan te pakken.”

De Texaanse politicus Beto O’Rourke, eveneens presidentskandidaat hekelde dan weer de beschikbaarheid van oorlogswapens (de schutter hanteerde een AK-47-aanvalsgeweer). “Houd die shit op het slagveld”, verklaarde hij. “Breng ze niet naar onze gemeenschappen.”

Ook O’Rourke, die net met enkele slachtoffers van de schietpartij had gesproken, was hard voor de president. “Hij is een racist en port het racisme in dit land nog meer op”, luidde het. “Dit is niet gewoon een inbreuk op onze gevoelens, dit verandert fundamenteel het karakter van ons land. Dit leidt tot geweld.”

Retoriek

Ook presidentskandidate Amy Klobuchar verklaarde dat Trump “brandstof geeft aan de haat in het land”. “Hij is niet verantwoordelijk voor de schietpartijen, dat zijn de schutters. Maar ik denk dat zijn retoriek tot meer haat leidt in de VS.”

Senator Bernie Sanders zegt dat de Amerikanen, wapeneigenaars inclusief, een wapenwetgeving van het gezond verstand willen. “Mensen van over de hele wereld kijken naar de VS en vragen zich af wat er gaande is. Wat is de mentale gezondheidstoestand van een land waar keer na keer zo’n ongelooflijke gruwel gebeurt?”

