Yellow Tigers verliezen ook hun tweede match op olympisch kwalificatietoernooi

De Belgische volleybalvrouwen hebben op het olympisch kwalificatietoernooi in Canada ook hun tweede wedstrijd verloren. Tegen Italië liepen de Yellow Tigers tegen een duidelijke 3-0-nederlaag aan.

Nadat de Tigers vrijdag al Nederland tegenkwamen, liepen ze met Italië opnieuw een klepper van formaat tegen het lijf. Al vanaf de eerste set werd duidelijk dat onze landgenotes een zware avond tegemoet gingen, en dat een stunt lastig zou worden. Na een reeks foutjes in de opslagen van de Tigers won Italië de eerste set met 25-17.

De lijn van de eerste set trok zich door in de tweede set, hoewel de Tigers een sterke beginfase kenden. Nadien schakelden de Italiaanse vrouwen echter een versnelling hoger en werd het 25-16. Ook de derde en laatste set eindigde met die score. Dat betekende het einde van de wedstrijd, en de hoop van de Belgische meisjes om op dit kwalificatietoernooi een olympisch ticket te verzilveren. Maar die olympische droom is nog niet definitief voorbij: in januari 2020 krijgen de Tigers een nieuwe kans tijdens het continentale kwalificatietoernooi. Italië speelt zondag tegen Nederland voor een olympisch ticket.