Ilombe Mboyo is redder in nood voor KV Kortrijk: Kerels pakken in slotfase nog puntje tegen sterk Charleroi

Charleroi is ook onder het bewind van Karim Belhocine een stugge tegenstander die maar wat graag een resultaat verdedigt. Dat ondervond Kortrijk voor eigen publiek aan den lijve. Een heel matige thuisploeg kwam nog voor de pauze op achterstand toen Morioka een strafschop feilloos omzette. Na rust kwam er slechts schoorvoetend een offensief van Kortrijk en het was uiteindelijk Mboyo die Veekaa een eerste puntje bezorgde in het nog prille voetbalseizoen. Bekijk de beelden vanaf 23u bij Sportwereld.be!