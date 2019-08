Dimitri Van den Bergh grijpt maar net naast eerste titel op Players Championship darts

Dimitri Van den Bergh (PDC-31) is er zaterdag in het Duitse Hildesheim net niet in geslaagd om een eerste titel te veroveren in het Players Championship. In de finale van het 21e toernooi moest de 24-jarige Antwerpenaar met 8-7 de duimen leggen voor de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-33). De tweevoudige wereldkampioen bij de jeugd gaf daarbij een 2-4 en 4-6 voorsprong uit handen.

In zijn halve finale had Van den Bergh zelf een fraaie comeback gemaakt. Tegen Ian White (PDC-10) kwam hij 0-4, 1-5 en 3-6 achter. “The Dreammaker” loste het op met uitworpen van 80, 97, 28, 160, 56 en 64. Ratajski plaatste zich voor de finale door de Nederlander Danny Noppert (PDC-37) met 7-1 opzij te zetten.

Op weg naar de halve eindstrijd schakelde Van den Bergh al enkele grote namen uit. Hij versloeg Joe Cullen (PDC-19) met 6-5, de Oostenrijker Rowby-John Rodriguez (PDC-98) met 6-3, de Engelsman Justin Pipe (PDC-47) met 6-4, de Australiër Simon Whitlock (PDC-11) met 6-1 en de Nederlander Ron Meulenkamp (PDC-51) met 6-5.

De andere drie Belgen deden het heel wat minder goed. Kim Huybrechts (PDC-32) en Davy Van Baelen (PDC-96) gingen er al in de eerste ronde uit, Ronny Huybrechts (PDC-67) in de tweede.

Zondag wordt in Hildesheim ook het 22e van 30 toernooien in het Players Championship afgewerkt. De finale met de top 64 vindt eind november in Minehead plaats.

Eerste ronde:

Justin Smith (Eng/-) - Kim Huybrechts (Bel/32) 6-1

Dimitri Van den Bergh (Bel/31) - Joe Cullen (Eng/19) 6-5

Darius Labanauskas (Lit/84) - Davy Van Baelen (Bel/96) 6-3

Ronny Huybrechts (Bel/67) - Brendan Dolan (Ier/40) 6-5

Tweede ronde:

Jeffrey De Zwaan (Ned/29) - Ronny Huybrechts (Bel/67) 6-1

Dimitri Van den Bergh (Bel/31) - Rowby-John Rodriguez (Oos/98) 6-3

Derde ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/31) - Justin Pipe (Eng/47) 6-4

Achtste finales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/31) - Simon Whitlock (Aus/11) 6-1

Kwartfinales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/31) - Ron Meulenkamp (Ned/51) 6-5

Halve finales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/31) - Ian White (Eng/10) 7-6

Krzysztof Ratajski (Pol/33) - Danny Noppert (Ned/37) 7-1

Finale:

Krzysztof Ratajski (Pol/33) - Dimitri Van den Bergh (Bel/31) 8-7 .