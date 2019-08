Strijbos naast Van Horebeek en Geerts in Naties in Assen

Bondscoach Johan Boonen maakte vanavond zijn selectie voor de Motorcross der Naties, op 28 en 29 september in het Nederlandse Assen, bekend. De Lommelaar rekent in het WK voor landenteams op Jeremy Van Horebeek (MXGP), Jago Geerts (MX2) en Kevin Strijbos (Open). Een grote verrassing is dat niet, aangezien Clément Desalle (scheen- en kuitbeenbreuk) en Julien Lieber (gebroken ellenboog) in de lappenmand liggen en dit jaar niet meer in actie komen.