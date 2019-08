Tänak neemt optie op tweede opeenvolgende zege in Rally van Finland, Neuville is zevende

Ott Tänak (Toyota Yaris) is ongeschonden uit de derde wedstrijddag van de rally van Finland gekomen. De Est nam zaterdagochtend de leiding over van zijn Finse teamgenoot Jari-Matti Latvala, toen die lek reed. Latvala is nu derde op 28.8. De tweede plaats is voor zijn landgenoot Esapekka Lappi (Citroën C3), op 16.4. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe) is zevende. De Belg schoof één plaats op toen de Noord-Ier Kris Meeke (Toyota Yaris) van de baan ging en moest opgeven.

Tänak en Toyota maakten er een spannende zaterdagvoormiddag van. Na 13 klassementsritten stonden de drie Toyota’s binnen 0.6, met Latvala op één, Tänak op twee en Meeke op drie. In de daaropvolgende rit ging Meeke een beetje wijd en botste hij tegen een steen, waardoor zijn linkerachterwiel afbrak. Niet veel later gleed Latvala tegen dezelfde steen, waarna zijn linkerachterband lek stond. De Fin bereikte op de velg de finish en verloor behalve de leiding ook 14 seconden.

Na de pech van zijn teamgenoten nam Tänak de leiding en stond die niet meer af. De Est won vandaag drie klassementsritten en heeft 16.4 voorsprong op een fel aandringende Lappi. Een tweede opeenvolgende zege in Finland en een vierde zege dit seizoen behoort voor Tänak tot de mogelijkheden, maar gewonnen spel heeft hij nog niet. Op zondag krijgen de rijders nog vier klassementsritten voorgeschoteld, goed voor 45,74 competitieve kilometers.

Wereldkampioen Sébastien Ogier (Citroën C3) is vijfde en is in een felle strijd verwikkeld met Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe), die vierde is. Het verschil tussen beide rijders is 2.6. De Fransman beleefde een moeilijke dag. “Ik ben vannacht ziek geworden. Ik ben doodop en verlang naar mijn bed.”

Thierry Neuville en Nicolas Gilsoul sluiten de dag af als zevende op 1:19.3 van de leider en op 28.8 van de vierde plaats. “We hebben hard gevochten, maar het is jammer van onze startpositie waardoor we moesten vegen en toch wat tijd verloren. Het was niet makkelijk om tijd goed te maken, maar ik heb mijn best gedaan. Ik heb slim proberen te rijden want met enkele tienden van een seconde winst kan je niet veel terrein goedmaken. Het enige wat we kunnen doen is afwachten of er nog iets gebeurt en zondag proberen een goede powerstage te rijden.”

Grégoire Munster en Louis Louka (Skoda Fabia R5) zetten hun leerproces voort, al verliep dat zaterdagochtend niet zonder slag op stoot. Bij het neerkomen na een van de vele jumps botste de wagen op een steen, waarna de draagarm en een aandrijfas het begaf. De 20 jarige Munster slaagde erin om de draagarm te vervangen en met drie aandrijfassen de assistentie te bereiken. Zaterdagnamiddag reed hij enkele competitieve tijden.

Zondag worden nog vier klassementsritten gereden. De rally van Finland eindigt zondagmiddag omstreeks 12u15. .

