OH Leuven geraakt pas helemaal in het slot voorbij nieuwkomer Virton

Oud-Heverlee Leuven is het seizoen in de Proximus League begonnen met een nipte zege. OHL klopte op de eerste speeldag aan Den Dreef nieuwkomer Excelsior Virton met 1-0. Het winnende doelpunt viel pas in de extra tijd.

Beide teams hielden mekaar in een pittige eerste helft in evenwicht. Ook in de tweede periode bleef het slot langs weerskanten stevig op de deur. Met het laatste fluitsignaal in zicht wilden de twee ploegen vooral niet verliezen. Thomas Henry (90.+1) verloste de thuisploeg dan toch helemaal in het gaatje met de 1-0.

Voor Virton was het zijn eerste wedstrijd ooit in 1B. De Luxemburgers, die in het vroegere systeem na hun promotie in 2001 wel jarenlang een vaste waarde waren in tweede klasse, dwongen vorig seizoen ietwat verrassend de promotie af in de eerste amateurklasse.

Beerschot opende de gloednieuwe jaargang in 1B vrijdag met een zuinige 1-0 zege tegen Lokeren. Later zaterdag geven Lommel en Westerlo mekaar nog partij, zondag volgt het duel tussen Union en Roeselare.