Max Verstappen pakt eerste pole: “Eindelijk van die vraag verlost”

Max Verstappen mag morgen voor het eerst in zijn carrière vanop poleposition vertrekken. Op de Hungaroring in Boedapest klopte hij Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Het verschil bedroeg amper 18 duizendsten. Bij een gemiddelde snelheid van 211 km/u is dat amper 1,05 meter. Nu nog hopen dat zijn start het dit keer niet laat afweten.