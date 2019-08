Max Verstappen verovert in Hongarije eerste F1-polepositie uit carrière

Max Verstappen heeft op de Hungaroring zijn allereerste polepositie in de Formule 1 veroverd. Verstappen was slechts 0,018 seconde sneller dan Bottas maar wordt zo wel de 100ste F1-piloot die een polepositie weet te veroveren.

Tijdens het eerste kwalificatiegedeelte zagen we Charles Leclerc in zijn Ferrari een pijnlijk foutje maken. Bij het uitkomen van de laatste bocht spinde de Monegask en schoof hij met de achterkant van zijn Ferrari hard in de bandenmuur.

Leclerc kon probleemloos doorstoten naar Q2 maar de Ferrari-mecaniciens mochten serieus aan het werk om de achterkant van Leclerc zijn wagen te vervangen. Verrassende uitvaller in Q1 was Daniel Ricciardo die vroegtijdig uit zijn Renault mocht stappen.

Tijdens het tweede kwalificatiegedeelte kregen we niet veel spektakel te zien. Lewis Hamilton reed de snelste tijd maar was slechts 0,025 seconde sneller dan Max Verstappen. De voorbode van een spannende strijd om de pole?

Q3 beloofde superspannend te worden en dat werd het ook. Tijdens de eerste snelle run zagen we Lewis Hamilton een voorlopige besttijd laten noteren maar teamgenoot Valtteri Bottas ging vervolgens 0,010 seconde sneller.

Ook Ferrari mengde zich in het debat maar uiteindelijk was het Max Verstappen die na de eerste snelle run de snelste was. Verstappen liet een nieuw ronderecord noteren en was 0,178 seconde sneller dan Bottas.

Er volgde echter nog een tweede snelle run en die was minstens even spannende als de eerste run. Bottas, Hamilton, Leclerc, Vettel, allemaal verbeterden ze hun rondetijden maar het was uiteindelijk Max Verstappen die zijn allereerste polepositie in de Formule 1 wist te veroveren.

Valtteri Bottas strandde in zijn Mercedes F1-bolide op slechts 0,018 seconde van Verstappen. Hamilton strandde op de derde plaats met achter hem beide Ferrari's.

1 Max Verstappen Red Bull 1:15.817s 1:15.573s 1:14.572s

2 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.078s 1:15.669s 1:14.590s

3 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.068s 1:15.548s 1:14.769s

4 Charles Leclerc Ferrari 1:16.337s 1:15.792s 1:15.043s

5 Sebastian Vettel Ferrari 1:16.452s 1:15.885s 1:15.071s

6 Pierre Gasly Red Bull 1:16.716s 1:16.393s 1:15.450s

7 Lando Norris McLaren 1:16.697s 1:16.060s 1:15.800s

8 Carlos Sainz McLaren 1:16.493s 1:16.308s 1:15.852s

9 Romain Grosjean Haas 1:16.978s 1:16.319s 1:16.013s

10 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:16.506s 1:16.518s 1:16.041s

11 Nico Hülkenberg Renault 1:16.790s 1:16.565s

12 Alexander Albon Toro Rosso 1:16.912s 1:16.687s

13 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:16.750s 1:16.692s

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:16.894s 1:16.804s

15 Kevin Magnussen Haas 1:16.122s 1:17.081s

16 George Russell Williams 1:17.031s

17 Sergio Pérez Racing Point 1:17.109s

18 Daniel Ricciardo Renault 1:17.257s

19 Lance Stroll Racing Point 1:17.542s

20 Robert Kubica Williams 1:18.324s

