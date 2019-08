Imkers hebben nieuwe locatie aan ingang Nieuwenhoven

Sint-Truiden -

De Koninklijke Vlaamse Imkersbond heeft een nieuwe stek in domein Nieuwenhoven. De oude bijenhal achter de speeltuin, in de boomgaard, was moeilijk toegankelijk voor de leden, de bezoekers én voor de bijen! Aan de rand van het bos, met de uitvliegopening naar het zuiden was het niet de meest ideale site voor de bijenpopulatie.