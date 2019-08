Meghan Markle werkt aan eerste boek, maar van Harry of de Queen zal er geen sprake zijn

Na het befaamde ‘september issue’ van modemagazine Vogue is het tijd voor een nieuwe uitdaging, zo moet Meghan Markle gedacht hebben. Volgens insiders zou de hertogin van Sussex namelijk begonnen zijn aan haar eerste boek.

Onze eigen koningin Fabiola deed het haar al voor met ‘de Indische waterlelies’, het sprookje dat in de Efteling zijn eigen attractie kreeg. En ook prins Charles en Sarah Ferguson hebben al een boek geschreven. Nu wil Meghan Markle ook haar kans wagen in de wereld van de kinderliteratuur.

Volgens insiders is ze haar eerste boek al aan het schrijven, en van prinsen en koningshuizen is er geen sprake. De hoofdrolspelers zouden haar wel na aan het hart liggen. Het zou namelijk gaan om haar twee honden die ze redde uit het asiel. Verder wordt het boek wel fictie, dus een biografie van de beestjes moeten we niet verwachten. Nog volgens de bron van ‘The Sun’ zou het boek nog in zijn kinderschoenen staan en zal het dus nog enige tijd duren voor het officieel aangekondigd wordt.

LEES OOK. Deze 15 powervrouwen prijken op de cover van ‘Vogue’ dankzij Meghan Markle