Australische Kennedy wint eerste Clasica San Sebastian voor vrouwen

De 31-jarige Australische Lucy Kennedy (Mitchelton - Scott) heeft zaterdag ondanks een lekke band de Clasica San Sebastian gewonnen. Het was de eerste keer dat er een vrouwenversie van de Baskische klassieker werd georganiseerd.

De Clasica San Sebastian voor vrouwen had hetzelfde prijzengeld als de wedstrijd voor de mannen, maar nog niet hetzelfde belang op de kalender. De wedstrijd hoorde in zijn eerste bestaansjaar niet tot de WorldTour, maar tot de Europese kalender (UCI 1.1). Tijdens de 126 kilometer moesten de vrouwen wel enkele van dezelfde scherprechters als de mannen over, met onder meer de Jaizkibel, de Mendizorrotz en de Murgil Tontorra.

In de heuvelzone vormde zich een kopgroep van zestien rensters, waaruit op de voorlaatste beklimming Kennedy wegreed. Door een lekke band kort daarop werd ze echter opgeslorpt door een achtervolgende groep en kwam de Nederlandse Janneke Ensing plots op kop te liggen, maar de uiteindelijke winnares kon op de bijzonder steile flanken van de laatste helling, de Murgil Tontorra, ondanks de kloof van een halve minuut nog op en over Ensing gaan.

Ensing finishte op 23 seconden maar behield haar tweede plek. Haar landgenote Pauliena Rooijakkers werd derde op 1:04.