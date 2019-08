Valentine Dumont zwemt op Wereldbeker in Tokio naar 4e stek op 200m vrij, Kimberly Buys 5e op 50m vlinder

Valentine Dumont is zaterdag op de Wereldbekermanche zwemmen in de Japanse hoofdstad Tokio als vierde geëindigd in de finale van de 200 meter vrije slag. Kimberly Buys moest op de 50 meter vlinderslag tevreden zijn met de vijfde stek.

Dumont, die op de afstand het Belgische record in handen heeft (1:58.35), zwom naar 1:58.63. De Australische Brianna Throssell won in 1:56.99, voor haar landgenote Madison Wilson (1:57.44) en de Japanse Nagisa Ikemoto (1:58.19).

Buys strandde op 26.30, en bleef zo even onder haar Belgische beste tijd (25.70). De Australische Holly Barratt (25.96) kaapte de eerste plaats weg, voor de Deense Jeanette Ottesen (25.97) en de Japanse Yukina Hirayama (25.98).

Fleur Vermeiren sneuvelde in de reeksen van de 100m schoolslag met de dertiende chrono (1:09.69). Ook Thomas Thijs (15e in 49.88), Sebastien De Meulemeester (18e in 50.07) en Alexandre Marcourt (23e in 50.21) overleefden de reeksen van de 100m vrije slag niet.

Zondag werken Thijs, Marcourt en De Meulemeester de 200m vrije slag af, terwijl Vermeiren haar kans waagt in de 50m schoolslag. Dumont sluit dan af met de 100 meter vrij en 100m vlinder. In die laatste discipline krijgt ze concurrentie van Kimberly Buys.