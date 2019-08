Lokeren ontslaat manager meteen na blunder met twee niet-speelgerechtigde spelers: “Amateuristisch, een schande”

Lokeren heeft zijn sportief-administratief manager Thomas Bernaert ontslagen. Het nieuws komt één dag nadat bleek dat de club een administratieve blunder had begaan, waardoor twee spelers gisteren niet konden meedoen in de topper tegen Beerschot.

Opschudding bij Lokeren gisteren. Jun Amano, de nieuwe Japanse spelmaker, bleek plots niet speelgerechtigd voor de opener tegen Beerschot. Nochtans is Amano al bijna een maand op de club. Het werd nog erger toen bleek dat ook de werkvergunning van Omri Ben Harush niet in orde was, ook al speelde die vorig seizoen al voor de Waaslanders.

“Er is een administratieve fout gebeurd, waardoor de aansluitingskaart van Amano pas vrijdagochtend bij de bond aankwam. Daardoor was hij niet speelgerechtigd, want je moet 24 uur aangesloten zijn”, vertelde voorzitter Louis De Vries bij TV Oost.

Met die nalatigheid konden ze niet lachen bij Lokeren. De spelers haalden vrijdagavond al hard uit naar de fout van hun eigen werkgever. “Ik vind dat vrij amateuristisch ook van ons, van de club”, nam Jelle Van Damme geen blad voor de mond. “Amano is een jongen die hier al drie-vier weken zit en dan krijg je vandaag pas te horen dat hij niet speelgerechtigd is. Dat kan niet. Harush snap ik helemaal niet, want die zit hier al een jaar. Dat is niet de oorzaak van het verlies, maar die dingen kunnen niet. Zo simpel is het.” Doelman Davino Verhulst trad hem bij. “Dat heeft veel impact gehad op een groep. Ik ga geen namen noemen, maar dit is een schande. Die jongens hebben er alles aangedaan om vandaag klaar te zijn. Ik leef met hen mee.”

Amano zette eind juni al zijn krabbel bij Lokeren, in het bijzijn van De Vries. Foto: EWT

Eén dag later raakte bekend dat de blunder sportief-administratief manager Thomas Bernaert meteen de kop kost. De jonge Bernaert werd eind vorig jaar verrassend door toenmalig voorzitter Roger Lambrecht aangesteld als sportief directeur. Bernaert was één van de laatste overblijvers van het regime-Lambrecht bij de Waaslanders.