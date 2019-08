Amerikaanse rapper A$AP Rocky verlaat Zweden

De Amerikaanse A$AP Rocky heeft Zweden verlaten en is naar zijn thuisland teruggevlogen. De 30-jarige muzikant steeg vrijdagavond laat op met een privéjet op de luchthaven Stockholm-Arlanda, zo bleek uit beelden op Zweedse media.

De rapper was vrijdag vrijgelaten door de rechtbank in Stockholm, in afwachting van de uitspraak in zijn rechtszaak voor slagen en verwondingen op 14 augustus. De openbare aanklager vorderde een gevangenisstraf van zes maanden tegen A$AP Rocky. Volgens de Amerikaanse zender CBS is hij al geland in Los Angeles.

De 30-jarige A$AP Rocky, wiens echte naam Rakim Mayers is, werd begin juli in Stockholm samen met enkele mensen uit zijn entourage opgepakt na een vechtpartij. Op videobeelden die later in de Zweedse media verschenen, is te zien hoe de rapper een jongeman tegen de grond werpt en meerdere mannen hem vervolgens schoppen.

Dinsdag startte voor een rechtbank in Stockholm het proces tegen Mayers en de twee andere verdachten. De New Yorkse hiphopper zat al die tijd in voorhechtenis. Zelf gaf hij steeds aan uit zelfverdediging te hebben gehandeld.